上周提到權值股整理，部分資金往中小型股流入，盤面出現大盤在16500點~16000點整理，而中小型股則頻創新高的現象。目前指數持續高檔震盪，但是中小型股的漲勢已進一步擴散，從IC設計延伸至太陽能、電動自駕車、生技新藥、主機板及顯示卡等族群上，顯見部分資金由權值股釋放出來後，中小型股獲得更多資金動能，之前時常提到的「資金決定方向，媒體解釋現象」，觀察資金流向才是操作的關鍵。

去年12月曾談到隨著政府打炒房，後續要觀察資金是否會出現「由房入股」效應；如今隨著日前立法院三讀通過實價登錄2.0、紅單納管等法案，金管會逐步強化房貸稽查機制，以及財政部提出房地合一稅2.0修法等一系列的舉措即將實施，資金進一步由房入股的機會大，後續能操作的空間還很大。

一路看好的IC設計族群，目前缺貨漲價效應還在，隨著業界傳出交貨期延長，尚不用擔心重複下單的問題，觀察重點在於掌握IC設計次族群之間的輪動節奏。如這一波由網通IC的亞信、聯傑、九暘；驅動IC的敦泰、天鈺；車用IC的普誠、凌陽等近期相繼大漲，近日同樣缺貨的MCU(微控制器)如應廣、紘康等也跟進上漲。先前曾提只要缺貨漲價題材還在，資金就不會全數撤出的看法不變。

去年12月至今，持續追蹤的電動自駕車產業，近日不僅是鴻海集團成立的MIH電動車聯盟平台將召開會員大會，目前傳統燃油車大廠紛紛相繼投入該領域，都會為台灣業者帶來更多發展的空間，不僅是汽車電子與汽車零組件，相關周邊的業者如充電站等也會受惠，要擴大範圍來選股，並且不限於鴻海集團旗下公司，與其鴻海集團合作的車載鏡頭廠淳安、精密元件廠的英濟，近日也出現一波上攻。

至於太陽能產業，隨著全球對於綠色能源重視程度提升，加上去年因為疫情而展延的併網項目重新啟動，研調機構IHS Markit預估，今年全球太陽能裝機需求有機會達到158GW，年增34%，這對於有助於太陽能電池相關的茂迪、元晶、聯合再生等後續發展，也值得列入追蹤。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)