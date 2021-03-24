【回憶殺】台灣電視圈約20年前吹起一股選秀熱潮，尤其是歌唱節目《超級星光大道》捧紅不少素人，像是林宥嘉、蕭敬騰和謝震廷等，至今仍在演藝圈發光發熱。不過，曾拿下「人氣王」的星光一哥楊宗緯，幾乎在台灣演藝圈沒了消息，到底為什麼會有這麼大的差異呢？

楊宗緯2007年誤打誤撞參加《超級星光大道》選拔，歌聲細膩、陽剛，辨識度又非常高，一曲《洋蔥》更是唱哭重多聽眾，被主持人陶晶瑩封為「催淚歌神」，爆紅後他成為全台熱門炸子雞，創下Google關鍵字排行第一、Yahoo年度十大新聞人物第二名等佳績，超高人氣加上優秀唱功，被視為冠軍的熱門人選，卻因謊報年齡參賽引起輿論壓力，只好道歉退賽以示負責，但這無損他的魅力，還是被唱片公司火速簽下，並創下新人最快在台北小巨蛋開個人售票演唱會的紀錄。

楊宗緯、蕭敬騰曾在比賽中PK成為話題。（圖／《超級星光大道》截圖）

看似美好的前途，卻和經紀人發生合約糾紛，打了2年沉悶的官司；重新出發後，楊宗緯的演藝版圖擴展到大陸，參加《我是歌手》以催淚的歌聲征服評審、網友的耳朵，得到總決賽第三名的榮耀；在大陸嚐到走紅滋味的楊宗緯，決定將事業重心徹底轉往該地，2017年與張碧晨為陸劇《三生三世十里桃花》獻唱主題曲《涼涼》，YouTube點擊數破億，成為破億金曲的華語歌手之一，人氣相當夯；而當年在踢館賽差點打倒楊宗緯的蕭敬騰，經過數年的打拚，逐漸奠定歌王的寶座，活躍於台演藝圈，甚至受邀擔任節目《聲林之王》導師，兩人均有不錯的發展。

楊宗緯在大陸發展的很不錯。（圖／微博@楊宗緯）

(中時新聞網)