現代生活處處都離不開錢，從命理學觀點來看，一個人是否能賺大錢，不僅要看他的個人能力，與他的住宅風水也關係甚大。運勢命理網站「知命命理」分析，若是住宅風水出現大門沖煞、房屋缺角、明水外露等問題，就算個人能力再強，漏財之事也會常常發生，想要獲得財富就很艱難了。

▍1.大門有沖煞

大門好比家庭的頭、臉，若是住宅擁有氣派無損的大門，必會招財神爺的青睞，獲得滾滾財源。但若是住宅的大門破爛，或者逢各種沖煞，例如：大門對電梯、大門對上下樓梯、大門對鄰居大門、大門對陽台、開門見廚房、開門見廁所等，會導致家宅運勢減退，破財之事頻發，甚至還會給家人招來是非、傷病之災。

▍2.房屋缺角

古人認為「天圓地方」，大地是方形的，人們的住所也應該是方形的。所以傳統建築追求方正規矩、八方合滿，這樣才是最安穩、最有福氣的住宅。如果房屋的某個方位缺失了一部分，造成住宅不是方方正正的，而是各種不規則的形狀，這就是房屋缺角，缺角的住宅給人帶來的傷害非常嚴重，哪個方位缺角，對應的人、事、運就會不順，是現代住宅風水非常嚴重的煞氣。

▍3.明水外露

所謂明水，就是指能看得見的水。在風水學中，水為財，漏水就是漏財。因此，若是家中的水龍頭朝著外面，或是出現了漏水的情況，就會導致家中破財之事常常發生。現在的水龍頭多為鋼製，漏水容易造成水龍頭腐朽、破損，會給家人帶來壞運，使得漏財嚴重，出現入不敷出的狀況。

▍4.火燒天門

「火燒天門」指的是家中的廚房設置在西北方，西北方在八卦中為乾宮，五行屬金，這個方位最為尊貴，是家中父親和男主人的方位，代表成就、地位、功名等。廚房屬火，乾宮屬金，火克金，大凶，會導致家中男主人、老人很難健康長壽，也不利於家人的財運、事業運，會使家人工作不穩，財運不暢，甚至災病連連。

▍5.廚廁同宮

「廚廁同宮」是指廚房和廁所相鄰，廚房五行屬火，廁所五行屬水，廚房和廁所相鄰或者相對，就會形成「水火相戰」的風水格局。俗話說「水火不留情」，這會影響到整個家宅的能量磁場，導致住宅財源受阻，家人破財、漏財嚴重，同時還會增加夫妻的爭執，不利於感情和睦，從而導致運程不順。

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(中時新聞網)