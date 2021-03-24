上半年快速飛逝，轉眼間即將進入4月，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，白羊座、雙子座、金牛座以及巨蟹座是4大最有機會脫單的星座，建議可多留意身旁的異性朋友，喜歡的話就衝一波吧！

▍第四名：白羊座

白羊座的愛情運勢在今年上半年會充滿驚喜，不僅會出現讓人期待的事，更會重新獲得感情的激情和信心，也容易遇上突如其來的告白，或結識到以前不會考慮的異性，但最後都互有好感而交往！放假記得多外出走走，有機會接觸到更多的對象。另外，也可以多留意身旁的異性朋友，感覺不錯的話可以再深入了解對方，你會發現對方有許多過去沒發現的優點。有伴侶的人則可以試著為對方安排一些小驚喜，讓愛火持續燃燒。

▍第三名：雙子座

雙子座上半年的愛情運勢非常平順穩定，單身的人會有異性主動示好，和暗戀對象的互動也會變多，時不時就約出去看電影或吃飯，偶爾加班還會有愛心外送來撫慰你鬱悶的心情，兩人的曖昧氛圍連隔壁組的同事都可以感覺到。而有伴的人，彼此的感情會迅速加溫，無論兩人之間的誰有心願，另一半都會努力去實現，只為了看見對方驚喜又滿足的笑顏，簡直甜到身旁的人都直呼受不了！

▍第二名：金牛座

金牛座在今年上半年受到桃花星「金星」的強力加持，將會是桃花爆棚丶感情順利的時刻，不只有很大的機率遇上真愛，更極度可能閃婚，所以千萬別錯過任何的相親或各種擴展朋友圈的機會。你的標準可能訂的非常高，但請記得別因自己的高冷而自斷桃花，其實眾多的追求者中，還是會出現適合的人，一定要先相處過才會知道對方是不是好對象。

▍第一名：巨蟹座

今年上半年金星進入巨蟹座的命宮，因此戀愛運爆漲，優質對象滿滿任你挑選，大有機會遇到一位心動的人！艾菲爾老師特別建議，雖說找對象要找到滿意的，但有時小缺點反而能對到你的味，讓彼此相處更沒壓力。尤其可留意身材高挑、陽光運動型的對象。其實單身的巨蟹座不是不想談戀愛，也並非沒人追求，只不過他們總想找到符合自己條件的人，如果對方沒有一定的經濟基礎，巨蟹座只會覺得沒有安全感。

(中時新聞網)