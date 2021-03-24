微軟確認，將會在Win10 Build 19043.899（21H1）更新中，徹底從系統刪除經典版Edge。從去年，微軟就開始力推基於Chromium內核的全新Edge瀏覽器，現在全新Edge瀏覽器終於成為了系統中的唯一Edge，經典版Edge瀏覽器徹底消失。

作為微軟最後一款自行研發內核的瀏覽器，為何經典版Edge不得不讓位給Chromium版Edge？這款曾被微軟寄予厚望的瀏覽器，為何不得不走下歷史舞台？

微軟對於經典版Edge瀏覽器投入過很多心血，早在Win10尚未推向市場時，經典版Edge瀏覽器就曾經以「斯巴達」之名，在微軟粉絲圈子中測試。微軟試圖通過這款新產品，一改微軟瀏覽器羸弱不堪的印象，「斯巴達」最終取名Edge、而非傳承IE的名號，就佐證了微軟的決心。

經典版Edge瀏覽器的確帶來了很多亮點，它的效率不錯，播放視頻硬體解碼能力強且省電，頁面滑動順暢、縮放網頁平滑，和IE相比的確雲泥之別。

然而，Edge並不完美。儘管和IE相比進步巨大，但它依然存在很多令人無法忽視的缺點，這些缺點將它的用戶不斷推向以Chrome為代表的競爭對手。

第一，它改版太慢：和Chrome、Firefox不斷更新版本相較，Edge經典版的更新可謂是慢如蝸牛。Edge經典版需要和Win10大版本更新一起，才能得以升級，這在飛速發展的行動互聯網時代，是難以跟上網路新特性和用戶痛點的。

第二，穩定性欠佳：Edge經典版更新慢，帶來的一大問題就在於很多缺點難以得到迅速修復。長久以來，Edge經典版的穩定性一直存在問題，閃退、卡死頻發，標籤頁容易出現假死或者重載等情況，當電腦從休眠中恢復時，Edge經典版更是有不小的機率崩潰，這都讓人很難將Edge經典版作為自己的首選瀏覽器。

第三，功能欠缺：這可能是Edge經典版的致命傷。直到生命終結，Edge經典版的功能仍算得上是羸弱，它仍未支持界面定制、自定義字體等常見功能，色彩管理、多媒體控制等專業功能也難以令人滿意。

總體來說，和Chrome相比，Edge經典版的綜合產品力是有所不如的，但這並不是Edge經典版失敗的全部原因。

除了Firefox和蘋果的Safari，市面上使用自研內核的瀏覽器，已經幾乎不存在。放眼望去，Chromium系瀏覽器已經成為了絕對的主流，這和近年來瀏覽器市場生態變化有很大關係。

兼容 Chromium 已經成為了事實上的行業標準，在此背景下，Edge 經典版的落幕是在大勢所趨。

(中時新聞網)