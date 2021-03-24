對於美國印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)於3月9日出席聯邦參議院軍事委員會時，預測中國大陸原來在10年內統一台灣的想法，很可能會在未來6年內進行。中華戰略學會研究員張競在《亞洲週刊》撰文批評，此種觀點「邏輯荒謬」。

美國印太司令部司令戴維森3月9日出席聯邦參議院軍事委員會時重申，中國大陸正在加速取代美國在國際秩序中的領導作用，原來打算在2050年做到這一點，但現在提前了。因此，中國大陸在10年內統一台灣的想法，很可能會在未來6年內進行。

對此，中華戰略學會研究員張競在《亞洲週刊》撰文批評，此種觀點「邏輯荒謬」。

張競指出，依據美軍「聯合計劃作為」準則，美軍在全球不同戰區司令部，都要制定「年度戰役計劃」，目的在掌握作戰的責任區，並且預先排除爆發衝突的可能。「年度戰役計劃」包括正在進行之作戰、安全作為、情報活動、演習訓練以及預防戰爭之步驟，用於戰區之戰備整備以及嚇阻敵人之行動，亦即美國各戰區司令官已被授權負責配置戰區內軍事武力。

張競強調，若美國真的預估台海或南海戰爭無法避免，那就要看美軍是否開始認真進行作戰計畫？如果依照前述準則，美國必須著手進行軍事作戰應變計劃，否則每天喊狼來了，完全不去準備，豈不是存心騙人？

張競也為讀者指出門道，也就是美軍是否已對台海或南海衝突做出想定？是否開始擬定作戰計畫？作戰計畫進行到何種層級？這樣就可以看出美國真正底牌。

張競舉朝鮮半島為例，美軍確實編寫作戰計畫，並且透過演習不斷修正。他強調，如果美軍對於台海沒有準備任何作戰計畫，是否會再度發生始亂終棄的結局？

(中時新聞網)