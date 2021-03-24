日本女團NMB48的20歲成員橫野堇（横野すみれ），擁有可愛臉蛋與傲人F奶上圍，因此又有「48女團史上最強BODY」封號。然而《周刊文春》今(23日)就踢爆橫野菫私下肉食女一面，直擊她先是與傑尼斯男團「關8」人氣成員橫山裕在高級酒店開房，6天後又與另一位傑尼斯男星福本大晴去便宜的商務酒店過夜，疑似劈腿腳踏兩條船。

橫野菫被踢爆疑似腳踏兩條船，據《周刊文春》報導，她本月12號先是與39歲的橫山裕一前一後進入一間位於京都的老牌高級酒店頂樓房間，直到12個小時過去，才看到橫野菫一臉滿足地步出酒店。

橫野菫更被爆料時常在友人面前炫耀與橫山裕關係親密，曾說交往對象比自己年齡大少不少，可是知名度很高，有錢又有人脈。報導還指出，橫野菫雖然年紀輕，但已有畢業、結婚的想法，也從不掩飾自己對男人的興趣，不僅從被成員吐槽「整天就只知道男的」，經紀公司也對她的奔放行徑感到頭痛。

未料橫野菫在與橫山裕過夜後的6天，又被直擊與21歲傑尼斯男星福本大晴在電影院約會，最終兩人更在便宜的商務酒店過夜，直到隔日早上才看到橫野菫現身酒店外買早餐。

橫野菫遭踢爆疑似腳踏兩條船，她稍早也向日媒回應絕對沒有背叛粉絲，強調與兩人都不是戀愛關係，只是單純的朋友關係，希望粉絲能相信她繼續應援。

(中時新聞網)