美國科羅拉多州超市發生槍手濫射事件，在經歷數小時的調查與偵訊後，當地警方終於公布嫌犯和所有罹難者的身分，其中嫌犯為一名21歲的男子，名為艾伊薩（Ahmad Alissa）。

美國《紅崖每日新聞》（Red Bluff Daily News）報導，美國科羅拉多州波爾德（Boulder）警察局長馬里斯·赫羅德（Maris Herold）確認，被逮捕的嫌犯是21歲的艾伊薩，在被逮捕時腳部中槍，但情況並不嚴重。

波爾德地方檢查官杜赫提（Michael Dougherty）指出，出身科羅拉多州阿瓦達（Arvada）的艾伊薩將承擔所有責任，被控10項一級謀殺重罪，但仍不清楚他的犯案動機。當地警方也告訴《紅崖每日新聞》，雖然已對艾伊薩進行背景調查，但僅發現他大部分時間都居住在美國。

所有10名罹難者的身分也都被公布，包括51歲的警官塔利（Eric Talley）在內，其中7人的年齡介於49歲至65歲，另外3人則為20歲、23歲和25歲。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）先前對罹難者致哀，並稱這起濫射事件「莫名其妙」，因為所有罹難者都沒有打擾他人，只是忙於自己生活，其中更包含一名以「偉大勇氣與英雄氣概善盡職責的警官」。

美國科羅拉多州的金蘇柏（King Soopers）連鎖超市，在當地時間22日下午3點前不久發生槍手濫射事件，目擊者說，槍手一句話也沒說，一進門就開始射擊，最終包括一名馳援的警官在內，共有10人不幸死亡，嫌犯則在腳部中槍後遭警方逮捕。

(中時新聞網)