南投某高中爆發員警兒子性侵女同學長達2年，事後更嗆「我爸是警察」，威脅女同學不得聲張，引發網友憤慨，肉搜其身分並公布全名，流竄各大平台，對此南投縣政府強力清查，要求各大平台刪除其文章，更證實已對《巴哈姆特》開罰6萬，憤怒的民眾湧入南投縣政府批評嘲諷：「南投獨立了？」、「進入南投國前請先自備貞操帶」。

巴哈姆特遭開罰後，有臉書粉專透露南投縣政府下一個目標就是PTT與Dcard，南投縣政府甚至要求巴哈提供網友個資，對此巴哈姆特稍早也做出回應，表示「無奈與難過」。南投縣政府強硬做法也引爆網友怒火，紛紛大怒灌縣政府與縣長林明溱臉書。

不少網友在南投縣政府臉書底下以惡搞圖或藏頭詩留言，暗示員警兒身分，更有許多人直接開罵：「所以南投縣已經獨立了」、「不愧是我的南投國，真的厲害了」、「由於此訊息不符合南投國安全法規，已被屏蔽」、「你各位小心了，進入南投國請自備貞操帶」、「2022學測作文題目：如果我有一個警察爸」、「保護加害人真積極」、「看來後台真的硬」，也有人嘲諷：「縣府用心良苦，怕大家忘記，每半年就提醒一次呢」。

事情發生在去年9月，南投某高中男學生性侵女同學長達2年，還拍下不雅照片流至外站，更威脅女同學「我爸是警察」，要求不得聲張，更由於案件偵辦緩慢，遭網友質疑警方聯合校方與縣府包庇、吃案。事件爆發後，男學生父親在臉書留言致歉，遭網友灌爆後隨即刪文。

同年10月，南投縣府開始大動作要求各大網路平台移除有加害人資訊之相關留言、文章，更發密函要求巴哈姆特站方刪文，站務人員隨即刪除，但也反酸「連行公文來巴哈都用密件，是有多怕？」。本月稍早，南投縣府認定巴哈姆特未積極刪除相關文章，開罰6萬，並強調可連續開罰，全面引發網路怒火，南投縣府、警局與縣長林明溱臉書全被灌爆，但上述粉專目前皆未回應。

針對開罰論壇引起的風波，南投縣政府23日稍早表示，網路平台如果有疑義可提出訴願。

(中時新聞網)