隨著新冠疫苗開打，世界各國民眾的生活可望逐漸回歸正軌，民眾除了關心經濟復甦外，最新研究顯示，全球民眾也相當關注政府的公共政策，尤其期待政府能夠採取更好的措施降低傳統紙菸造成的環境汙染，71%的受訪者認為政府應該鼓勵民眾將傳統紙菸轉換成無煙式菸品。

獨立市調公司Povaddo於2020年12月針對包括台灣在內等美洲、歐洲、亞洲、非洲共20國與地區逾22,500名21歲以上受訪者進行調查，調查主題為民眾對2021年政府公共政策的期待，結果顯示，除了後疫情時代的經濟復甦外，民眾也相當關注政府對公共政策的態度與反應，超過90%受訪者認為政府在促進經濟之外，也該花時間確保民眾在衛生保健方面獲得能夠負擔且高品質的保障，另外88%民眾認為政府應該更重視科學及科技，同時作為發展政策的考量依據。

公共衛生議題方面，調查發現降低吸菸率仍是民眾關注的主要議題，76%受訪者認為政府應該在這項議題上花費時間及資源，不過58%民眾也認為單純祭出法規與課稅並不能夠解決問題、打造完全無煙的社會。

相較之下，71%受訪者認為政府應該鼓勵民眾將傳統紙菸轉換成無煙式菸品；73%受訪者認為政府在制定無煙社會計畫時，應該將紙菸的替代產品納入考量；77%認為，比起繼續吸食紙菸，吸菸者應該要有管道獲取無煙替代產品的正確資訊；67%受訪者認為未來10至15年，自己的國家將看不到紙菸販售，吸菸者將戒菸或是轉換成更好的替代產品。

台灣方面，高達87%受訪者認為政府應該投入時間與資源來降低傳統紙菸的吸菸率，59%受訪者認為政府應採用新觀點與想法；69%認為吸菸者採用非燃燒式菸品將有助降低煙害；76%受訪者認為政府在思考降低煙害問題時，應將非燃燒式菸品納入考量。

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(中時新聞網)