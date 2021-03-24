空軍2架F-5E戰鬥機22日進行炸射航線訓練結束，進行編隊返航，途中卻發生空中擦撞墜海意外，造成一名飛官殉職，一名失蹤。外界有說法認為， F5戰機自出廠後已服役逾40年，機齡機體有過於老舊的疑慮，對此，入口網站《Yahoo奇摩》就對「空軍半年內再傳失事，我國老舊戰機汰換速度是否太慢？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有高達86.4%的網友認為速度慢。

我國空軍2架F-5E戰機在台東外海訓練時發生空中擦撞墜機，由於是半年內的第2次事故，外界再度質疑F-5系列戰機老舊問題對空軍的嚴重威脅。事實上，若以近20年來F-5系列戰機的事故狀況看，2005年至2011年間是事故最頻繁的時期，平均1年就有1次事故與1名飛官殉職。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

但由於空防與訓練上仍有需要，據國防部目前規畫，將在2023年開始接收F-16V戰機後，於2026年讓F-5戰機全數除役。加上勇鷹高教機陸續服役，戰機老舊的問題應可逐步化解。

對於F5戰機遲未退役汰換，入口網站《Yahoo奇摩》23日就對此發起網路投票民調，以「空軍半年內再傳失事，我國老舊戰機汰換速度是否太慢？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月23日至28日，截至24日0時20分為止，共有近8千名網友投票，列出5個選項，認為「太慢」，比例佔64.5%、「有點慢」佔21.9%、「速度適當」佔4.0%、「不知道/沒意見」9.6%。

(中時新聞網)