超過半世紀的老宅有著典雅高貴的氛圍。（吳奕萱攝）

片片如玫瑰花辦的草莓薄片，包覆濃郁的起司冰淇淋，於淡雅清香中帶著酸甜。（吳奕萱攝）

主餐澳洲M5和牛。（吳奕萱攝）

香甜豌豆泥鋪在酥餅上，有著薄荷圓舞曲茶的清新。（吳奕萱攝）

「TWININGS 唐寧茶」於台灣推出新品「蝶舞花園玫瑰紅茶」，揉入馨香馥郁玫瑰，將春天的柔媚盎然以茶詮釋， 並結合全台5家星級飯店、精緻時尚餐廳，以唐寧「蝶舞花園玫瑰紅茶」研發設計時尚茶點及創意料理，讓消費者身處充滿英倫玫瑰情境，享受極致的五感體驗。

其中超過半世紀歷史足跡的北市「CEO1950總裁藝文空間」，由主廚張億興設計全新春季限定套餐「玫綻春舞光縷花漾」，以唐寧玫瑰紅茶淬取的玫瑰花茶凍，片片如玫瑰花辦的草莓薄片，包覆濃郁的起司冰淇淋。而兩道以茶入菜的開胃鹹點，香甜豌豆泥鋪在酥餅上，有著薄荷圓舞曲茶的清新；細膩多汁的煙燻鯖魚，則搭配以薄荷圓舞曲茶淬取的茶凍，以酥脆的春捲皮包裹，鋪上青蘋果醬，鹹甜交替。

而超過半世紀的老宅「CEO1950總裁藝文空間」，有著典雅高貴的氛圍，配上TWININGS唐寧花園藝術裝置，展現著老宅新生的意象。套餐價1880元，即起限定至6月19日止推出。

(中時 )