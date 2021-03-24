美國與中俄關係在拜登政府上任後並未如外界預期轉趨緩和，反而有更加緊繃的趨勢。外媒甚至傳出俄中兩國即將籌備一場高峰會議，就兩國與美國的關係進行「戰略互動」，除了協調共同應對美國之外，還可能就台灣問題與克里米亞問題進行秘密交易，意指中國將以支持俄羅斯併吞克里米亞，來交換俄羅斯支持中國武力統一台灣。

中俄之間可能就台灣與克里米亞問題進行秘密交易的傳聞，從2014年克里米亞危機後就不斷在以美國為主的西方世界流傳。當時烏克蘭政治原就有「親歐」與「親俄」兩派纏鬥不休，導致俄裔人口佔6成的克里米亞以公投方式通過脫離烏克蘭並加入俄羅斯聯邦，俄亦派兵進駐，但未獲西方國家的承認，不久在美歐領導下，聯合國也通過大會決議，以武力佔領克里米亞為由對俄羅斯進行制裁。

俄國總統普丁應邀出席克里米亞公投7周年慶祝大會。克里米亞以超過9成的贊成票支持脫離烏克蘭，並加入俄羅斯，但西方世界至今不認同克里米亞的主權公投，中國則因內部因素未表態支持。（圖／美聯社）

在俄成功併吞克里米亞並成為事實後，美國擔憂這件事可能對中國有鼓舞作用，認為此事會激勵中國以武力統一台灣，亞洲國家也因為台海戰事擴大而深感憂慮。美共和黨資深國會議員聲稱：「美國的信譽因克里米亞危機而受到威脅，因為克里米亞問題與台灣問題具有驚人的可比性。」當時的日本首相安倍在海牙7國集峰會上警告，克里米亞發生的事可能會在亞洲上演，此事可能誘使中國試圖以武力改變東海、南海與台灣的現狀。

不過，在克里米亞的問題上，中國並未對俄羅斯表態支持。在克里米亞公投前夕，聯合國安理會表決美國提交的烏克蘭克里米亞公投問題決議草案，身為常任理事國的中國投了棄權票，並未以否決權來表態支持俄羅斯。當時中國外交部發言人的說法是「領土與主權問題是一國的內政，中國一向不會干涉」，「中國不能表示支持或不支持，相信普丁也是能夠理解的」。

中國之所以對此事持保留態度，主要是克里米亞以公投方式來改變領土與主權狀態，而中國也有著台灣、香港或甚至新疆、西藏等潛在分離主義威脅，一旦支持克里米亞的主權公投，將造成前後政策不一致與國內外宣傳上的困局。至於俄國，雖然對於北京的態度雖然理解，但亦傳出許多不滿的聲音。

最近美國總統拜登公開批評普丁是個「殺手」，兩國關係急轉直下，中國與美國的外交會談上又爆出激烈對嗆，美國還聯合歐盟與英國、加拿大同時對大陸進行制裁，美中關係也降至冰點。此時俄羅斯外長訪中，雙方進行戰略互動、安排領首人峰會當然是針對美國而來，兩國必須共同來面對從川普惡夢中醒來、卻更加強勢的美國。

美媒指出，目前台灣海峽局勢不斷繃緊，國際社會關注北京針對台灣可能的動作。而俄羅斯與烏克蘭的緊張關係最近同樣大幅升級，俄國輿論與知名政治人物甚至公開呼籲攻擊或轟炸烏克蘭首都基輔等城市及大型基礎設施，克里米亞問題又再次被西方拿出來討論。

俄中外長會晤除討論戰略合作之外，還將安排兩國元首峰會。（圖／中國外交部）

而就在俄中外長會晤之際，再次傳出俄中兩國正在進行秘密交易，烏克蘭媒體聲稱，如果莫斯科配合北京對台灣動武，中國將投桃報李，作為回報將承認克里米亞是俄羅斯的一部分。而此事如果發生，將對國際秩序、尤其是歐洲的秩序再一次造成嚴重破壞。

烏克蘭拿出這個7年前西方政治人物的看法進行猜測，不僅昧於時勢，也不理解北京的對內對外政策。北京哪裡會關心俄羅斯是否控制克里米亞？而且武力統一台灣真正的障礙也不是俄羅斯是否支持，拿這種不理解中國的美國右派人士理論來解讀複雜國際局勢，也的確夠讓美國的盟友們擔心，到底美國會在重大問題上做出什麼奇怪的政策來。

(中時新聞網)