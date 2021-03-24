美國印太司令提名人阿基里諾表示，中國併吞台灣的威脅「比想像更近」。美國參議員柯頓並警告，俄羅斯入侵克里米亞正是在俄羅斯舉辦冬奧之後數天，而中國將在明年主辦冬奧。

目前擔任太平洋艦隊司令的阿基里諾（John Aquilino）今天出席參議院軍事委員會提名聽證會，台灣面臨來自中國軍事威脅是許多參議員關注的焦點。

對於前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）日前出席參議院軍事委員會聽證會時警告，台灣是中國下一個最大目標，是最重大引爆點的說法，阿基里諾贊同這個的說法並表示，針對台灣的軍事威脅是現在最讓人感到擔憂的。

至於現任印太司令戴維森（Philip Davidson）日前在參議院聽證會上發出警告，擔憂中國解放軍攻台威脅可能在未來6年內發生，阿基里諾不願對這個時間點做出回應，表示從現在到2045年，各式評估都有，但「這個問題可能比大家想像地更迫在眉睫」，也因此美國迫切需要在短期內部署「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）這類的威嚇力。

阿基里諾表示，中國將併吞台灣視為首要任務，因為中國共產黨的復興處於危急關頭。從軍事角度看，台灣所處的戰略位置至關重要，全球2/3貿易可能因此受到影響，美國作為盟國與夥伴的夥伴地位也會受到威脅。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）也提出警訊指出，俄羅斯2014年入侵克里米亞是在俄羅斯主辦索契（Sochi）冬季奧運之後數天，而中國將在2022年2月主辦冬季奧運。

(中央社)