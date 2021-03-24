美中阿拉斯加高層會談劍拔弩張，即使仍必須謀求合作，但尖銳的戰略對抗已基本確立。對於美中對峙加劇，台灣親美反中人士興高采烈，以為美國會更挺台灣，成為護衛台灣的堅強臂膀，殊不知台灣已進入最危險時刻。

造成美中強硬對抗的根本原因，在於兩者實力差距快速縮小，大陸仗恃實力增強，已從仰視世界變為平視美國，不接受美國霸權之下型塑的國際秩序，正如大陸國家主席習近平在甫結束的「兩會」上說：「大陸已經可以平視這個世界了。」

即使台灣不接受，但就大陸而言，兩岸問題屬於國內事務，不僅是美中爭鬥的核心，更是兩強最重要接戰點。決心要「平視美國」的大陸，與優勢不斷流失而焦慮不安的美國直接對撞，未來最可能擦槍走火的地方就是台灣。

眼見美中高層對談脣槍舌戰，中方強硬到此地步，實在出人意料，我們除了看熱鬧，還必須理解他們能夠理直氣壯的底蘊何在？假如我們不能穿破迷障，從兩強鬥爭中看清那殘酷又日益迫近的現實，繼續執迷於美國的幻象中，將錯誤地一路走到黑。

美國總統拜登沿襲川普政府的政策，將大陸視為競爭對手及民主最大的挑戰， 不惜揪他國合作與大陸打群架，企圖建構「包圍網」，一方面展現其戰略高招， 另方面卻也反映出美國力有未逮。

這個美國發起的包圍網堪稱綿密，不僅從「雙邊軍事同盟」（美日、美韓、美澳）、「四方安全對話」（美、日、印、澳）和「五眼聯盟」（澳、加、紐、英、美）等多路並進，形成抗陸的多重聯盟；另外還將衝突與管制點聚焦於印太區域，串聯東海、台海、南海，在科技管制、疫苗產銷與稀土合作等方面齊頭並進。

然而，以美國目前財政困絀與資源貧乏困窘，能投入多少資源與政策作為，盟國多不看好，實際上的配合意願與實踐程度必然不如理想。更何況大陸正如中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會談後所說的「發展壯大不可擋」，而且幾乎每個國家都與大陸有緊密的經貿關係，從歐盟到日本，誰不以本國利益為重？

情勢或許對台灣短期有利，但美國實力正在衰退，國際關係不再以美國意志為主導。在民進黨執政下一味親美抗中的台灣，處在美中競爭焦點，不應淪為美方棒打大陸的「力量倍增器」，否則極有可能戰火臨身，又無可恃的靠山，最後重蹈當年南越覆亡的命運。

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(中時新聞網)