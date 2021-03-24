女子天團「S.H.E」成員任家萱（Selina），日前自爆被「年下男」追求，開心地表示：「的確有人覺得我還不錯。」透露對方年紀跟妹妹任容萱相仿，但雙方碰面都是和友人一起，迄今還沒單獨約會過。3月7日深夜，本刊直擊Selina和田馥甄（Hebe）及一群友人在台北市松山區嗑鍋，席間還有2名年輕男子作陪，不知是否就是她口中的「小鮮肉」？

3月7日深夜11點多，本刊獲報Selina和Hebe，正與友人於台北市松山區的火鍋店，進行一場姐妹們的聚會，但獨缺S.H.E唯一為人母的陳嘉樺（Ella）。本刊記者前往現場，從窗外可見到Selina正在和妹妹任容萱聊天，一旁還有任容萱的前模特兒男友林柏澍作陪，席間氣氛非常熱絡，任容萱一時興起就高舉雙手，Selina也跟著舉起雙手回應，姊妹倆默契十足。

3月8日凌晨，Selina、Hebe、任容萱和林柏澍結束鍋聚，同場還有2名小鮮肉作陪。（圖／本刊攝影組）

本刊記者仔細觀察在場成員，除有任氏姊妹、Hebe、林柏澍與工作人員外，還有兩名年輕男子一同列席，估計約有十人。到了隔日零點43分，眾人繼續在包廂內談天說地，此時Hebe突然像是開關被打開，起身獻上一段精采熱舞，不計形象地甩動長髮，看來這晚的確是好友聚會，才會讓她拋下偶包展現真我。

直到凌晨1點多，大夥才意猶未盡地步出餐廳，此時Hebe的座車已在門口等候一段時間，當她忙著與眾人道別上車時，不小心撞倒一旁的腳踏車，她見狀趕緊下車將腳踏車扶好，還很有禮貌地對腳踏車連聲致歉，行徑非常無厘頭，同行友人也忍不住打趣地問：「妳跟它說對不起做什麼？」

告別Hebe後，Selina跟著妹妹搭上林柏澍的車離開，當晚男方的座駕並非去年被本刊拍到的銀色NISSAN跑車，而是改開德國進口白色休旅車，以便載任家姊妹一程，看得出他不但貼心，財力也非常雄厚。至於當晚出席餐會的兩位小鮮肉，最後則是一同搭車離開，整晚的聚會中，兩人總是靜靜地在一旁待著，與Selina的互動看來仍有些生疏，似乎尚未完全融入這個小圈圈。

或許是初見面不熟悉，Selina和2位鮮肉男一直保持微妙的距離。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)