任家萱（Selina）和前夫張承中（阿中）2016年結束4年婚姻，當時兩人都聲稱是自己的責任，決定從夫妻退回朋友關係。阿中恢復單身後陸續和主播洪藜恩、藝人吳亞馨傳緋聞，前年更被本刊直擊與「金鐘視后」尹馨約會，無奈戀情僅維持兩年，3月中女方坦承已分手；而Selina曾在陸綜《女兒們的戀愛》中與鮮肉張軒睿配對，但最後並無下文。

Selina和前夫張承中離婚後仍維持朋友關係，合約問題都交由他幫忙處理。（圖／翻攝自Selina臉書）

Selina在前夫阿中與尹馨傳出分手隔日出席活動，她大呼「太剛好」，表示有特別去關心一下前夫，但不願多談，「怕之後又傳出什麼，會覺得是我說出去的，不想當嫌疑犯。」至於自己的感情，她則大方透露「有人喜歡」，不過對方年紀太小，兩人也沒有單獨約會過；對照本刊去年11月和今年3月直擊接連有著多位年輕男子陪聚餐，不知是否早已見證她正在萌芽的戀情？

前年阿中前年被本刊直擊與尹馨約會，無奈日前兩人已分手。（圖／本刊攝影組）

至於Selina的好姐妹Hebe，感情世界堪稱撲朔迷離，3月7日的鍋聚，她仍不懼同性緋聞，和於公於私都關係緊密的經紀人廖慧呈一同出席。今年正逢S.H.E成軍20周年，面對粉絲敲碗合體慶祝，Hebe曾表示：「一切皆有可能。」Selina也透露：「希望大家不要太期待或是太失望，對我們而言，現在生活步調都是很滿足，現在狀況很好，維持這狀況。」為三人合體留下不少想像空間。

2019年Selina和小她11歲的張軒睿，在陸綜《女兒們的戀愛》大談姊弟戀，但隨著節目結束，雙方情愫也無後續。（圖／翻攝自Selina微博）

S.H.E今年迎來出道20周年，面對粉絲頻頻敲碗合體，3人仍緊守口風，未透露進一步的訊息。（翻攝自Selina臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)