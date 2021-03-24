39歲任家萱（Selina）日前本刊直擊到她和兩位小鮮肉嗑鍋聚餐；去年11月24日，Selina也曾和一名鮮肉當街擁抱道別；而2019年時Selina和小她11歲的張軒睿，在陸綜《女兒們的戀愛》兩人配對、大談姊弟戀。接連被「年下男」喜歡，讓Selina轉念敞開心胸，表示不會被年齡差距侷限住戀情，願意多認識一些朋友。而在演藝圈中，像是蕭亞軒、陳珮騏、周曉涵等女神，一直都是底迪的菜，被小鮮肉示愛也是常有的事。

蕭亞軒出道20年就有多達17段的情史，且對象從現任的黃澔到之前的周湯豪、柯震東等人，都是帥氣有型的鮮肉。

演技精湛且身材火辣的陳珮騏，是許多年輕男性心中的女神，曾坦言與小8歲的鮮肉交往過，還大讚對方「砲火猛烈」。

周曉涵常被弟弟示好，還曾收到20歲的鮮肉粉絲傳私訊「可以跟我交往嗎」，昔日緋聞對象王家梁也比她小3歲。

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(中時新聞網)