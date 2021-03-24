「我請不起代言費破千萬元的蔡依林、林志玲。」人稱「大金先生」的蘇一仲，絕對是全台「第一面熟」的董事長。20年來，他多次下海替自家代理的日本大金空調拍攝廣告，在去年新冠疫情下逆勢成長，交出年營收165億元的成績單，穩坐專業空調品牌霸主，今年初趁勢引進能抑制新冠病毒活性的「閃流放電」獨家技術，「下個努力方向是冰水機和空氣清淨機。」並訂下2025年力拚260億元的新目標。

代理日本大金空調的「和泰興業股份有限公司」（和泰興業），與台灣車市常勝軍「和泰汽車」系出同門，2020年在疫情中逆勢稱霸。一踏進和泰興業台北市內湖區總部大樓，大廳裡各式各樣的相撲玩偶立刻搶盡目光。「我想到用相撲來代表日本，因為這是一個內外兼修的運動，『橫綱』是相撲選手最高位階，我們最好的空調系列就以此命名。」董事長蘇一仲說。

大金空調用相撲代表日本，是蘇一仲想出來的點子。2015年，他邀請日本大金代言人「曙太郎」來台，一同在新品發表會上擺出相撲的招牌動作。（圖／大金提供）

身高180的蘇一仲，總以貝雷紳士帽搭配西裝，挺拔有型不輸時尚型男，完全不像80歲。2014年，他重拾畫筆，至今累積上千幅創作，和泰興業總部7樓的董事長辦公室外，已被當成個人作品展示間；此外，他還寫書法、變魔術，甚至接通告上電視表演，可說是一位被家族事業耽誤的藝術家。

和泰興業的冰水機（左）在2017年進入台灣市場，是目前的發展重心；聲稱可抑制新冠病毒活性的「閃流空氣清淨機MC55USCT」（右），是和泰興業近來主力產品。（圖／大金提供）

和泰興業年初引入的空調系統和空氣清淨機等新機型，搭載聲稱可以抑制新冠病毒活性的「閃流放電」獨家技術，引爆銷量。2020年營業額約165億元，較前一年成長13．8％，其中家用空調占7成，商用空調占3成，連續6年穩坐專業空調品牌的霸主。

「疫情讓民眾更在乎空氣品質，家用空調的業績大幅成長，年度銷售量約有4成市占率，小型商家及大賣場的空調市占率更高達六成。」蘇一仲開心地表示，「下一個努力方向是冰水機（一種快速製冰的設備）和空氣清淨機。」他更訂下2025年1千億日圓（約新台幣260億元）的年營收目標，誓言蟬聯霸主寶座。

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(中時新聞網)