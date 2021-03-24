為了行銷日本大金空調，和泰興業董事長蘇一仲穿起一身和服，親自上陣拍攝電視廣告，還帶著女兒蘇加璐等子女一塊上陣，迄今仍有不少民眾以為，這位紅了20年的「大金先生」是個日本演員，其實他是道地的彰化鹿港人。

作風親民的蘇一仲，連女兒們都拉來為自家電器產品拍廣告。（圖／大金提供）

蘇家在日治時代經營「丸交貨運行」，擁有7輛大貨車。蘇一仲原名「一男」，是個日本名字，「我有個早夭的哥哥叫『一伯』，根據伯仲叔季（兄弟排行的次序），光復後，我才改名叫『一仲』。我出生沒多久，家中貨運行被日本人徵收，只能吃白粥配炒鹽巴，2歲時還染上瘧疾，還好父親（蘇閘）交友廣闊，拿到奎寧（quinine，一種藥品），我才撿回一條命。」

蘇一仲的堂哥蘇燕輝（右1），一九五五年與姻親、味全食品創辦人黃烈火（右2）共同成立「和泰貿易」，一九五九年取得豐田汽車代理權，四年後再創立和泰興業。（圖／和泰汽車提供）

台灣光復後，蘇家在台中成立「金山貿易行」銷售汽車零件，後來入股姻親黃烈火（味全食品創辦人）的「和泰商行」，並改組為「和泰貿易」；取得日本豐田汽車（Toyota）代理權後，又更名為「和泰汽車」，交由蘇燕輝（蘇一仲堂哥）打理。

家族事業起飛之際，蘇一仲正在求學。熱愛繪畫的他，大學原想念師範大學美術系，無奈只有術科通過，淪為重考生，「我覺得藝術家好像都很窮，念外交好像都在吃喝玩樂，就這樣考上第三志願政治大學外交系，還和前親民黨主席宋楚瑜先生當同班同學。」蘇一仲自爆祕辛。

1963年，蘇家和黃家成立「和泰興業」，從事進出口貿易。2年後，蘇一仲飛到美國攻讀國際關係，卻念得興趣缺缺，轉去坊間上電腦先修班，取得證照後打工，賺取周薪400美元（當時約新台幣1萬9千元）；直到好友曹國樑（紅牛奶粉第二代）規勸「你老爸送你到美國，不是叫你來打工！」蘇一仲才又重返校園。

當時，曹國樑建議蘇一仲學習有助家族生意的課程，還幫忙申請學校，蘇一仲因此認真改念企管研究所（ＭＢＡ），拚了一年半就畢業。1969年回台後，被安排到味全食品擔任企畫磨練2年，銜命赴美開設子公司，販售蘆筍和竹筍等罐頭，就此點燃創業念頭。

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(中時新聞網)