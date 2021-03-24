80歲的蘇一仲熱衷魔術，人生也很奇幻，經歷染上瘧疾、創業失敗、通路熄燈和倉庫失火4大劫難，一路走來勇於嘗試、不怕失敗，成就了和泰興業這個上班族心中的幸福企業。

蘇一仲獨特的廣告策略，令日本大金空調從「No One」翻身為「No. One」，但他最想做到「Only One」；和泰興業則從他1987年接手時營收10億元，成長到去年的165億元，讓500名員工年終獎金超過10個月、每年調薪逾3％，公司還買單投保團體年金等，成為上班族心目中的「幸福企業」。

能動能靜的蘇一仲，在經銷商大會上熱舞，令現場氣氛愈發活絡。（圖／蘇一仲提供）

「我體認到任何生意，資金和人才缺一不可。」蘇一仲堅信，員工是事業成敗的關鍵，為了拉近和員工的距離，各部門每天下班都會輪流安排一名同事，陪著他在台北市大直河堤公園散步1小時，散步時不太聊公事，多半在關心員工的家庭狀況。

蘇一仲甚至在2012年時，從人資部門獨立出「美生中心」，聘請2位健康管理師專職規劃一切職場健康促進事宜，每年也提供員工及親屬的健康檢查補助，還開辦有氧課、補助運動社團，甚至還讓鄰近的經銷商一起參加有氧課，公司同仁能帶家屬一起參加員工路，讓大家的健康一起變好。

在和泰興業工作26年的林鴻志，去年接下總經理一職。（圖／張文玠攝）

目前蘇一仲退居二線，和泰興業交棒給總經理林鴻志。對於4名兒女的接班問題，蘇一仲採行放任主義，他將「和泰環境永續基金會」交給兒子蘇永利負責，並擔任和泰汽車董事，大女兒則美國、台灣兩頭跑，最近因為疫情而長居台灣，「我父母都沒有管我念什麼，我走過許多冤枉路，也跌跌撞撞過，我只希望兒女健康快樂，做自己喜歡的工作。」

大金先生愛養生

「我認為人生的優先順序，第一是健康快樂、第二是家庭及事業，最後則是服務社會。」蘇一仲相當重視養生，20多年前，他就養成每天早起慢跑6公里的習慣，一度在營養師建議下，只吃水煮青菜水果，2個月內剷肉12公斤。

對美食很講究的蘇一仲，自行投資不少蔬食餐廳，其中包括主打豆製品的「上善豆家」。（圖／翻攝自上善豆家臉書）

近年為了保護膝蓋，蘇一仲漸漸以健走、瑜伽、氣功代替跑步，還聘請了瑜伽老師，由淺入深編了77種瑜伽招式，並親自示範，出書免費送給同仁；他歸納出養生3招，分別是喝牛蒡茶、做伸展與核心腹式呼吸。

熱愛美食的蘇一仲為兼顧養生，還乾脆自己投資善果餐飲集團，旗下擁有上善豆家、禪風茶樓、蔬慕等養生餐廳。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)