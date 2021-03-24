近日曾文水庫未放水至烏山頭，台南烏山頭水庫夢之湖乾巴巴。（劉秀芬攝）

台南烏山頭水庫高水位時，夢之湖湖光山色美景吸引遊客拍照打卡。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南烏山頭水庫高水位時，夢之湖湖光山色美景吸引遊客拍照打卡。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

南部地區久未下雨，台南水情嚴峻，烏山頭水庫每日需供應台南市民生、工業用水約50萬噸，水庫集水區夢之湖原本湖光山色美景，近日因曾文水庫未放水至烏山頭水庫，夢之湖變小河道，湖邊淤泥裸露乾巴巴，遊客直接走下泥灘地拍照。

夢之湖位於烏山頭水庫上游蓄水區，再往上游就是烏山頭水庫主河道，通往西口發電站。村民回憶說，以往水情好時，小艇可以直達西口發電站。

位在六甲區王爺里的夢之湖，名稱由來是因1979年電影《夢之湖》在此取景，影星林青霞曾經來此拍過戲，往年烏山頭水庫未禁止民間遊艇載客時，夢之湖旁村落假日有上千人前往遊玩，村子裡還有餐廳、飯店，曾熱鬧繁榮一時，現在則是民眾尋幽踏青去處。

由於今年水情嚴峻，曾文水庫上次放水到烏山頭水庫時間是2月3日至7日，總共放水量2152萬噸；以烏山頭水庫每日供應台南市民生、工業用水50多萬噸計算，烏山頭水庫水位大降，王爺里農民說，從2月水位就一直降，好多年沒看到這麼低的水位，連他們要乘膠筏去對岸果園工作，也要另外找下水處。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說，台南地區用水主要靠曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫，因為今年一期稻作停灌，因此在民眾節約用水下，以台南市每日用水95萬噸計算，推估3座水庫到6月1日可以剩下到6800萬噸水量，還有兩個月安全存量。

至於烏山頭水庫夢之湖區水位降到剩一條小河道，鄒漢貴說，為了減少水從河道損失，烏山頭水庫有需要時才從曾文水庫東口放水到烏山頭水庫西口，經西口發電後，水經河道流至集水區還有好幾公里，下次放水預計是3月25日至29日，將放水量2089萬噸，屆時烏山頭水庫水位會再慢慢升高。

(中時 )