美國官員今天表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上週訪問亞太地區後沒幾天，北韓便在21日試射兩枚短程飛彈。

這是平壤對拜登政府的首次公開挑釁。

北韓過去也曾以試射飛彈行動挑釁華盛頓和首爾當局。

不過和過去不同，南韓及北韓均未承認曾有此事，美國官員也一直保持沉默。

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(中央社)

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