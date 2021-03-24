美國國務卿和國防部長才離開 北韓就試射飛彈 07:452021/03/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩的檔案照。（美聯社、朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國官員今天表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上週訪問亞太地區後沒幾天，北韓便在21日試射兩枚短程飛彈。 這是平壤對拜登政府的首次公開挑釁。 北韓過去也曾以試射飛彈行動挑釁華盛頓和首爾當局。 不過和過去不同，南韓及北韓均未承認曾有此事，美國官員也一直保持沉默。 美國國會聽證會 離完全復甦尚遠 鮑爾重申支持寬鬆 遭國際人權組織投訴 美國要查央視 (中央社) #北韓 #美國 #飛彈 #官員 #美國官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍將領預言台海戰爭 張競看出破綻酸四個字 06:302021/03/24 政治 不滿北京制裁議員和學者 德國召見陸大使 07:442021/03/24 國際 推動兩岸和平 大陸也應展現自信 04:102021/03/24 產業財經 編故事干涉中國內政的時代 一去不返 04:102021/03/24 焦點新聞 協調對美立場 中俄微妙不結盟 04:102021/03/24 話題觀察 鮑爾葉倫國會作證：須採進一步行動限制經濟損害 05:402021/03/24 國際 對抗一帶一路 美智庫籲華府提替代方案 07:452021/03/24 國際 與中國合作 美國重返氣候會議 04:102021/03/24 焦點新聞 陸閉門審判2加拿大公民 美國務卿批把人當籌碼 07:082021/03/24 國際 女神約會中2／怕戀情見光死 Selina床上被拍都不認 07:202021/03/24 娛樂 美英歐加制裁新疆官員 澳紐聲援 04:102021/03/24 國際大事 國際熱門新聞 搶救阿茲海默症 英認證降低失智風險逾35％的習慣 - 國際 美國國務卿和國防部長才離開 北韓就試射飛彈 - 國際 - 中央社 美超市濫射事件 嫌犯身分出爐 - 國際 邊境撤軍也沒用 印：大陸主力部隊虎視眈眈 - 國際 美瘋狂濫射被控10謀殺罪 嫌犯被捕急找媽 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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