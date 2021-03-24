巴西過去24小時染疫致死逾3000人 創新高紀錄 12:352021/03/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西過去24小時染疫致死逾3000人 創新高紀錄。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西今天通報過去24小時因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）致死逾3000人，歷來首見。 法新社報導，巴西遭疫情重創，染疫人數激增，導致許多醫院目前人滿為患。 巴西衛生部今天通報，過去24小時感染COVID-19致死人數達3251人，創歷來最高紀錄，迄今染疫死亡總人數接近29萬9000人，僅次於美國。 統測報名人數首度跌破10萬人 3／24寄發准考證 《電腦設備》去年獲利登近4年高 威強電攻6年半高價 (中央社) #巴西 #致死 #人數 #24小時 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航空業致函拜登 要求撤銷國際旅行禁令 04:102021/03/24 全球財經 《韓股》三星現代領跌 KOSPI失守三千點 12:162021/03/24 財經 台灣黑熊3月首度現蹤嘉明湖 林管處呼籲山友結伴而行 12:192021/03/24 寶島 台灣下一戰：拚「群體免疫」 與全球同步解封 10:122021/03/24 健康 借鏡愛沙尼亞「數位超車」經驗 打造智慧競爭力 13:002021/03/24 科技 大陸製疫苗 海外施打逾2500萬劑 04:102021/03/24 產業財經 台大學者：懷孕沒打疫苗染疫 住進加護比率大增六成 12:012021/03/24 生活 下個旅遊泡泡… 交長鎖定飛行五小時內國家 04:102021/03/24 財經要聞 英特爾要設晶圓代工廠 台股早盤一度下跌逾百點 09:332021/03/24 財經 營造商日抽10萬噸地下水 中科解渴 04:102021/03/24 地方新聞 數位經濟可望從高雄啟航 龔明鑫：亞灣區成為智慧城市之心 04:102021/03/24 財經要聞 國際熱門新聞 搶救阿茲海默症 英認證降低失智風險逾35％的習慣 - 國際 影》長榮貨櫃輪卡蘇伊士運河 雙向交通全斷 - 國際 陸制裁亞洲研究專家 瑞典嚴正抗議 - 國際 - 中央社 美瘋狂濫射被控10謀殺罪 嫌犯被捕急找媽 - 國際 邊境撤軍也沒用 印：大陸主力部隊虎視眈眈 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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