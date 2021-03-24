巴西今天通報過去24小時因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）致死逾3000人，歷來首見。

法新社報導，巴西遭疫情重創，染疫人數激增，導致許多醫院目前人滿為患。

巴西衛生部今天通報，過去24小時感染COVID-19致死人數達3251人，創歷來最高紀錄，迄今染疫死亡總人數接近29萬9000人，僅次於美國。

(中央社)