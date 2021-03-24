現年21歲的美國科羅拉多州超市濫射嫌犯艾利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa）

法庭文件顯示，涉嫌在美國科羅拉多州波爾德（Boulder）超市瘋狂濫射，導致10人喪生的21歲嫌犯艾利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa）趁被捕前，脫掉一身衣服，並要求和母親說話。

據《太陽報》（THE SUN）23日報導，他在進行大屠殺式攻擊前，和家人有過節。而執法官員也在調查，是否因為心理衛生問題，才導致他犯案。執法人員周二進入艾利薩位於丹佛郊區阿瓦達（Arvada），價值80萬美元（近2,300萬台幣）的家中調查，而1名鄰居說，他們是好人，另1名鄰居則拒絕發表談話。

不過，據《紐約時報》（The New York Times）報導，早在2018年時，艾利薩就在警局有案底。1次是涉及3級攻擊的輕罪，1次是非法傷害罪（criminal mischief）。執法官員說，他因為和聯邦調查局（FBI）正在調查的對象有關，也已受到關切。

而據嫌犯34歲的哥哥告訴《野獸日報》（The Daily Beast），弟弟「非常反社會」。他說，弟弟在高中時期就說自己「被追蹤」，並擔心有人「在他後面」找他。他的哥哥還透露，當艾利薩和妹妹在餐廳吃飯時說，有人在停車場找他，但她出去察看時，根本就沒人。「我們不知道，他滿腦子在想甚麼。」

艾利薩因射殺10名年齡從20—65歲不等的民眾，如今已被控犯下10起一級謀殺案。據《紐約郵報》（New York Post）23日報導，隨著他被捕，犯案細節也一一浮現。

就在霹靂小組攻堅，進入金蘇柏（King Soopers）連鎖超市後，隨即發現波爾德警官塔利（Eric Talley）的屍體，只見他頭部中彈。不久之後，右大腿中彈，血流不止的嫌犯艾利薩就投降了。

據口供書顯示，當時艾利薩已脫掉所有的衣服，只穿著內褲。後來他原本穿的綠色戰術背心，牛仔褲和長袖T恤，還有隨身攜帶的步槍與半自動手槍，稍後都在現場發現。而除了武器和衣服外，現場還發現了一輛黑色的賓士（Mercedes）C轎車，登記的名字據信是他的兄弟。

當警方問艾利薩，是否還有任何共犯時，他並未回答，只要求和母親說話。警方說，沒有跡象顯示，他當時喝醉或嗑藥。此外，嫌犯也說，他並沒有服用任何藥物。

1名目擊者說，艾利薩在進入超市前，先槍擊了1名車內男性，接著又向別人開槍。而他除了射殺警官塔利外，還向另一名警官史泰德（Richard Steidell）開槍。而調查人員說，他在大開殺戒前6天，也就是3月16日，買了1把儒格（Ruger）AR-556手槍。

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(中時新聞網)