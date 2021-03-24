富邦金宣布透過公開收購取得日盛金53.84％持股，達成收購門檻。金管會對此表示，若富邦金後續規畫合併，需先經過雙方股東會同意，再依相關規定向金管會提出申請，金管會將檢視對員工權益處理方式等事項，就個別計畫進行審核。

銀行局長莊琇媛表示，去年核准富邦金公開收購日盛金，主要依據非合意併購相關標準，審查富邦金的適格性。以此次富邦金成功收購日盛金53.84％股權，代表日本新生銀行或建群投資等日盛金2大股東，其中一方應有參與應賣。

莊琇媛指出，若富邦金後續規畫合併日盛金，首先須經過富邦金及日盛金股東會同意，再依照公司法、證交法、企業併購法、金融機構合併法規定，向金管會提出申請。金管會將聚焦提交合併計畫妥適性，並檢視是否確實經過股東會同意等。

依據現行法規，富邦金提出的合併計畫書，需清楚載明合併方式、經濟效益評估、業務區域概況、業務項目及發展計畫、未來3年財務預測、預期進度等事項，且必須進行可行性、必要性、合理性與適法性等多方面評估。

而金管會是否允許合併，則會依據金融機構合併法規定審酌4大因素，包括對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力影響，對金融市場競爭因素影響，存續機構或新設機構財務狀況、管理能力及經營健全性，以及對增進公共利益的影響。

(時報資訊)