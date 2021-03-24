富邦金(2881)公開收購日盛金(5820)條件成就，創下國內首樁「金金併」。富邦金控以每股新台幣13.0元公開收購日盛金控在外流通之過半數股權，並於2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。富邦金公開收購股數達日盛金控已發行普通股股份總數53.84%，公開收購條件即已成就。富邦金控預計於3月30日完成公開收購股權交割，並期盼在主管機關核准之前提下盡速完成後續整併計畫。

為支應本案及後續合併案之價金490.4億元，富邦金控將發行普通股與特別股合計募集約新台幣500億元。相關增資計畫尚待董事會通過並取得主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。

富邦金控表示，本案收購達50.01%以上持股後，依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併等業務整併。富邦金控後續將盡速向日盛金控及其旗下公司徵提資料進行實地查核，以利完善整併計畫。

整併之後，富邦金控之證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將有顯著提升。在證券業務方面，日盛證券為歷史悠久之券商，客戶基礎穩固，整併後將可提升各項業務市場地位，並深化財富管理業務之經營，進而提升對雙邊客戶服務之深度及廣度。在銀行業務方面，台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位之金融服務，並強化中小企業客群業務。

針對各界關心之員工權益，富邦金控重申，員工是公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。後續公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並將建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。富邦金控歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長。

(時報資訊)