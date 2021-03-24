東元(1504)董事會通過2020年財報及盈餘分配案，全年合併營收為458億元，年減4％，主要受到新冠肺炎疫情和中美貿易戰影響，歸屬母公司業主淨利35.11億元，每股盈餘為1.81元，為過去5年最高。而轉投資富邦媒(8454)及台灣高鐵(2633)等與本業相關公司得宜，使得去年度綜合損益總額大幅成長26％。董事會決議提案每股配發現金股利1.15元，配發率約為64％，也是近5年最高。

在資產活化部分，子公司東安資產經公開甄選後，由冠德建設獲選為新莊廠開發案的最優申請人，雙方協議合建，規劃總樓地板面積約78000坪，開發為生物科技、AI及資通複合式園區，可望活化周邊地區，該案預計2022年都更核定，2028年完工。

除新莊廠活化案，台北市精華地段松江路及長春路口的「東元大樓」，也已依據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請重建，今年底前拆屋重建，規劃為全棟租用商辦大樓，預期二項土地活化，將為東元集團帶來可觀收益。

今年東元股東會將選舉下一屆董事成員，董事會表示，欣見黃茂雄與華新、寶佳等主要股東表達支持現有經營團隊為東元的永續發展而努力，並表達將廣覓社會賢達，參與董事會，展現股東們實踐「股東共治」，以群體決策、和諧共治的精神。

(時報資訊)