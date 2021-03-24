緯創(3231)董事會通過多項財務及轉投資案，其中，包括處分大陸資產，轉進新竹縣國際AI智慧園區。緯創去年合併營收為新台幣8450.1億元，營業淨利為144.71億元，稅前淨利為168.45億元，稅後淨利為86.82億元，每股盈餘為新台幣3.1元。每股配發現金股利2.2元。

緯創第四季單季合併營收為新台幣2325.4億元，營業淨利為43.05億元，稅前淨利為47.87億元，稅後淨利為23.26億元，每股盈餘為新台幣0.83元。

此外，為因應本公司未來發展之資金需求，董事會通過於普通股不超過250,000仟股之額度內，以辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證。

另，為因應未來集團策略投資規劃之需求，擬對100%持股之子公司鼎創有限公司增資新台幣25億元。因應業務發展及策略規劃需要，擬由子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. (簡稱 WIMX)於不超過美金8480萬元額度內進行投資。因應業務發展及策略規劃需要，擬以不超過新台幣46億元之額度於新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓。出售子公司緯新資通(昆山)有限公司、緯創投資(江蘇)有限公司及其相關業務予立訊集團之最終交易價格為人民幣33.5億元 (約合美金5.07億元)。處分利益總金額為人民幣5.12億元(約合美金8,200萬元)，將帳列營業外收益。

(時報資訊)