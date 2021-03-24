朝二壘開球爆紅，少女超辣近照曝光，網友看呆。（圖／翻攝自IG）

2017年的亞洲冬季棒球聯盟比賽在台灣舉行，當時邀請一位台灣國中少女江宛庭開球，結果少女竟把球丟往二壘鬧了個烏龍，讓她爆紅獲封「二壘妹」的稱號。事隔四年後，一名網友在PTT上PO出少女超辣的現況照，現在17歲的她已褪去當年的稚氣，妝容成熟、身材火辣，讓不少人看了直呼，真的是女大十八變，現在的小朋友發育真好。

一名網友日前在PTT上發文分享，Youtube的演算法讓他重新回味2017年的烏龍開球事件，在2017年的亞洲冬季聯盟上，一名就讀國中的妹子在開球儀式上先跳了韓國女團的舞蹈，隨後竟將球丟往二壘讓全場傻眼，卻也因此讓她爆紅獲封「二壘妹」的稱號。

江宛庭球場上熱舞。（影片源自於Youtube）

該網友表示，這場烏龍開球是他心中名列前茅的一次開球，不知道大家還記得二壘妹嗎？引起網友討論，「真的超級可愛」、「當年看到快笑死」、「阿強說他看這影片40幾次，笑死」；時隔四年當年的國中妹長大了，不少網友分享「二壘妹」現在的照片直呼，「好大！但真的女大十八變」、「 豪大顆」、「現在小朋友發育真好」、「也差太多了」、「現在變很成熟」。

2017年的亞洲冬季聯盟比賽邀請了當時在台中市東山高中國中部讀書的江宛庭跳舞和開球，未料她開球時竟把球丟往二壘，讓現場的觀眾看傻眼，也因此登上外媒而爆紅。事後，她本人也在Instagram上發文道歉，表示下次會好好做功課。

江宛庭爆紅之後，於2019年憑著穩健台風與姣好身材加入女團Star Girls，年僅15歲的時候就正式出道。而近日她則活躍於網路上，偶爾也會參與錄製一些綜藝節目。

(中時新聞網)