左鎮國小尋求地方資源，在左鎮北極殿、左鎮教會協助下，星期六上午開辦免費英語課輔。（左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

左鎮國小尋求地方資源，在左鎮北極殿、左鎮教會協助下，星期六上午開辦免費英語課輔。（左鎮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市左鎮區岡林、草山里地處偏遠，多年來岡林教會免費提供附近國小、國中學生平日、假日課輔，學生課業成績明顯進步，但因教會事務繁忙，2月起只提供假日課輔。左鎮國小為了讓學生多一處免費課輔管道，積極尋求外界資源，3月起每周六上午於左鎮教會開辦英語課輔，目前有10多位學生參加。

左鎮區岡林教會從30多年前即開始為教友小孩課後輔導，7年前教會改建後，場地擴大，也有許多非教友小孩參加課輔，全盛時期多達50多人。教會招募在地大學生來當課輔老師，費用全由教會自行募款，為鼓勵學生，還會發獎學金。

參加課輔學童有左鎮區國中、小學童，也有來自新化、新市區學童，目前有20多人參加，學童平日下課後坐車到教會，吃完教會免費提供晚餐後，由課輔老師盯功課，考試前再加強輔導，不少學生功課因此突飛猛進，常列班上前幾名。

左鎮國小校長楊靜芳表示，學校有學童住在二寮、草山等偏遠地區，教會的課輔幫助這些學童完成回家功課以及進行功課的複習，除在課業上給予學童協助外，放學後還專車接送學童們回家，忙於生計沒時間接送及指導學童課業的家長們很感謝教會開設課輔班，讓孩子們課後有人照顧且有優質的學習。

岡林教會牧師劉哲民表示，因為教會事務繁忙，經開會討論後，將取消平日課輔，只保留周六、周日課輔。劉哲民說，偏鄉課輔資源不足，需要政府長期關注，多年前成功大學人文創新與社會實踐計畫翁裕峰團隊曾引進遠距學伴課輔方案，但計畫結束後沒有其他團隊進入，成果就像放煙花一閃而逝。

楊靜芳表示，岡林教會課輔縮減後，部分學生改到鄰近區域上安親班，校方也積極尋求外界資源，尋覓能提供課輔資源的單位。

幾方奔走後，終獲左鎮北極殿提供金援，左鎮教會出借教室，每周六上午開辦免費英語課輔，目前有10多名學童參加，分成一二三、四五六年級兩組開課，讓有心繼續參加課輔的學童，能多一處學習場所。楊靜芳說，若有更多資源，希望能再多開班。

(中時 )