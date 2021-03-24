美國前國務卿希拉蕊·克林頓敦促白宮投入更多的資源，幫助台灣做好防禦，以應對台灣海峽可能發生的軍事衝突。

美國之音VOA報導，希拉蕊3月22日在美國智庫外交關係協會的一個視頻研討會上指出，北京在台灣問題上正在失去耐心，有關言論越來越充滿敵意。希拉蕊認為，美國應當明確表明，美國會繼續支持台灣防禦，為台灣提供軍事、經濟和發展援助，重建美國在這個地區的信譽。

希拉蕊是歐巴馬政府的首任國務卿，任內主導了美國重返亞洲的戰略調整，參與推動針對中國的跨太平洋夥伴關係TPP計劃。川普政府上台後，美國退出了這個計劃。

希拉蕊強調，美國對台政策必須「放在美國與中國的合作與競爭的大戰略之中」。她說，沒有人願意與中國進入某種對抗的狀態，「但是，非常清楚的一點是，如果不對中國進行約束，中國就會改變版圖，不光是改變亞洲的版圖，而且會在世界其它地區以更加強勢的姿態，擴大其影響。」

希拉蕊說，中國已經建立起了一支藍海海軍，中國的軍力投放距離比十年前有了很大提升。她警告，台灣問題目前依然是美國面臨的「一個非常嚴峻的挑戰」。她認為，可能真會有中國入侵台灣這麼一個時刻，美國應當謹慎處理，防止中共對台採取軍事行動。

在香港問題上，希拉蕊指出，習近平顯然違背了北京對香港作出的承諾。「（中共）不僅打壓香港民主派人士，而且在徹底鏟除香港的民主機制」。這還可能會損害到香港金融市場的透明度。

在談到美中上星期在阿拉斯加舉行的高層會談時，希拉里表示，美國國務卿布林肯當時用2分鐘對中方的作為提出關切，而楊潔篪卻用17分鐘長篇大論回應，拿「黑人的命也是命」運動、1月6日國會暴亂踩美國的痛腳，不符合比例原則，令人遺憾。

(中時 )