國內金融史上首椿金金併達陣！富邦金控23日宣布，已達公開收購日盛金已發行普通股總數的53.84％，加上2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合，公開收購條件均已成就，即富邦金公開收購日盛金逾半股權成功，後續日盛金將併入富邦金。

富邦金本次公開收購日盛金成功，至少創下金融史上兩個第一的紀錄，一是第一宗金控併金控案，是台灣開放金控成立20年來首家，未來金控將由16家減為15家；二是富邦金將成為首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的公司，即併日盛金要用到的500億元，三年內風險資本計提只算20％，即100億元，大幅降低富邦金的資本壓力。

富邦金之後將續以每股13元的價格百分之百收購日盛金股權，預估本次併購價金合計約490.4億元，為此富邦金將發行普通股與特別股募集約新台幣500億元，相關增資計畫待董事會通過並取得主管機關核准後，預計下半年執行。

至於先前參與應賣的日盛金股東，富邦金表示，交割日為3月30日。

富邦金控去年12月宣布以每股13元、溢價24.8％，啟動對日盛金50％股權的公開收購，23日結果出爐，富邦金公開收購取得股數達日盛金股權的53.84％。富邦金指出，30日完成公開收購股權交割後，將在主管機關核准的前提下，盡速完成後續整併計畫。

由於富邦金已收購日盛金50.01％以上持股，依法將以富邦金為存續公司，合併日盛金，之後再進行日盛證及富邦證、日盛銀及北富銀的合併；至於投信部分，由於日盛投信非日盛金子公司，因此未在整併計畫內。富邦金強調，未來將以員工權益為優先考量，希望作為未來金金併的成功典範。

富邦金控董事長蔡明興表示，順利完成公開收購日盛金，將有助富邦金強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並可平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台，包括富邦金旗下證券、銀行業務的經濟規模與市場地位，都將顯著提升。

其中富邦證整併日盛證後市占將達9.13％，超越凱基證，僅次於元大證；台北富邦銀行和日盛銀整併後，分行家數179家則將成為民營銀行之冠。（新聞來源：工商時報─記者陳欣文、彭禎伶／台北報導）

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