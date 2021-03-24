福原愛與江宏傑深陷婚變風波，女方還因和高帥男在飯店過夜爆發不倫戀，引起外界抨擊，近來她把母親接回日本照顧，被外界推測是鐵了心決定離婚，如今更傳出早在春節時，福原愛就曾打視訊電話，無預警向江宏傑正式提出離婚，讓他當場情緒崩潰，甚至多次在工作人員面前流下男兒淚，讓人相當心疼與不捨。

根據《鏡週刊》報導，福原愛與江宏傑雖因為台日文化隔閡爭吵，但床頭吵床尾和，加上江宏傑對福原愛向來言聽計從，感情依舊是相當恩愛，不過從福原愛為擔任日本東京奧運國家隊球評做準備，從元旦返回日本開始，一切就逐漸變了調，離開前她除了叮囑江宏傑要照顧好母親與小孩，更要求江宏傑尋找合適的幼稚園，提早為小孩教育做準備，而江宏傑也遵從福原愛指示，趁著錄影空檔去比較每間幼稚園好壞，也會把學校環境與設備照片傳給福原愛過目。

夫妻倆看似一切正常互動，卻因為春節時福原愛打了1通視訊電話變了調，當時她正式提出離婚，當下讓江宏傑難以接受並試著挽回福原愛，希望她能多加考慮不要衝動行事，沒想到福原愛不僅離意堅定，更傳出和一名高帥男爆發不倫戀，徹底傷透了江宏傑的心，不僅壓力過大淚崩，甚至多次在工作人員面流下男兒淚，讓人格外心疼。

對此，兩人所屬的華研國際表示，這是夫妻間的私事，希望外界能多給予空間和時間，讓夫妻倆能夠靜下心來去處理一切事宜。

(中時新聞網)