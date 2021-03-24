英特爾新任執行長傑辛格（Pat Gelsinger）今（24日）宣布將在亞利桑納興建兩座廠房擴充製作晶片的能力，並決定開展代工業務，未來設計、製造及代工將一手包，這也給台積電與三星等廠巨大壓力。

根據傑辛格的說明，英特爾此次來勢洶洶，不只原有的晶片設計、製造等業務持續進行，未來將投入代工業，向外尋求訂單與合作，此舉預料將大大衝擊代工為主的台積電與三星。

外媒分析英特爾宣布加入晶片代工行列的原因，一方面是目前全球晶片製造過度集中在亞洲，歐美國家期待自己能擁有製造的能力，另外台灣與大陸關係不穩，過度集中在台灣也有風險。

另外，英特爾去年因製程延遲風波導致股價暴跌，甚至一度傳出晶片將全面委外製造的風聲，外媒認為，傑辛格此舉要重整公司上下士氣的意味濃厚，更有新官上任三把火的味道。

英特爾增加晶片代工服務將給予台積電壓力，但外媒認為英特爾也有企圖心成為代工廠的客戶，彼此於潛在價值達1000億美元的代工市場競爭。

(中時新聞網)