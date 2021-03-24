中彰觀光圈旅宿合推住房優惠，六月底前可享住房回饋金。(參山國家風景區管理處提供)

受到新冠肺炎疫情衝擊，嚴重重創觀光產業！中彰地區旅宿業者發揮團結力量，跳脫以往政府補貼住宿費模式，在交通部觀光局與參山國家風景區管理處輔導下，由中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會共同合作，串連中彰觀光圈業者，舉辦「2021七淘郊饗樂 中彰首部曲・一機在手 Easy Travel」優惠活動。

參山國家風景區管理處指出，自4／1起至6／30止，遊客於中彰地區50家合作旅宿訂房入住後，最高能拿到房價10％的電子消費回饋金，可至中彰地區合作餐飲、伴手禮、觀光工廠、遊樂園等84家合作店家折抵消費，在邊境無法開放時期，吸引遊客到中彰旅遊觀光，共創觀光產業、旅客雙贏。

交通部觀光局執行秘書蔡明玲、彰化縣副縣長林田富、台中市政府觀光旅遊局主任秘書林鴻文、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、中彰地區各觀光產業公協會理事長與旅宿業者代表等40餘人，昨日出席記者會共同宣布好消息，展現中彰觀光業者團結氣勢。

觀光局執秘蔡明玲說，本次活動呼應交通部長林佳龍推動的觀光立國、觀光主流化與觀光圈產業聯盟等觀光三對策，不僅透過觀光圈整合在地觀光業者，也搭上了智慧觀光趨勢，將旅宿所提供的優惠回饋以電子票券的方式，呈現在消費者的手機上，讓民眾可以拿著手機直接到指定的合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行，體驗更 Easy 的旅遊模式。透過這樣的操作模式，預期在短短三個月的期間就能在傳統旅宿業淡季，至少為整個中彰觀光圈帶來超過5000萬元的觀光效益。

鄭生昌說，本次活動目前已有50家旅宿業者簽約參與，目前還有許多飯店業者陸續接洽中，在活動開始後預計可達到80家以上，遊客可藉由活動網站獲得最全面的住宿優惠資訊，不僅提升同業銷售利潤，更讓精打細算的遊客不再煩惱飯店優惠去哪找！

鄭生昌指出，過去觀光業者習慣單打獨鬥，藉由這次從旅宿到商家，以共享客戶的概念串連中彰觀光圈業者一起進行團體戰，提升中彰區域觀光人潮，創造優質的區域發展；在未來，甚至可以擴大跨域至竹竹苗觀光圈、日月潭觀光圈，吸引更多遊客來中臺灣觀光。

主辦單位強調，參與活動遊客不僅享有電子消費券的優惠，回饋金消費合作廠商更遍布中彰地區各個鄉鎮，包括糕餅業者、觀光工廠、特色餐廳、特色午茶名店、好湯名泉、台中十大伴手禮業者、遊樂園等近百家業者，部分指定旅宿更加碼贈送神秘小禮物或消費券加倍回饋的多重好康。

(中時 )