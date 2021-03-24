恐怖瞬間！ 男駕車衝進加油站秒爆炸 逃不出燒成焦屍 （讀者提供／林瑞益高雄傳真）

高雄男駕車直衝撞進加油站！車輛瞬間爆炸畫面曝光！

高雄市旗山區今（24日）凌晨3時許，一台轎車自國道十號旗山端下交流道，卻因不明原因撞入加油站中，而因瞬間力道過猛，轎車瞬間化為火球大爆炸，駕駛則受困車內遭逃生不及被燒成焦屍。稍早監視器畫面曝光，可見到猛烈火舌不停自車內竄出，相當駭人。

透過監視器畫面可見，一輛轎車突然自畫面右上角衝出，高速撞上加油站的加油島，而因撞擊力道過大，車體零件不敵衝擊噴落一地，轎車則受反作用力回彈，但卻不見到駕駛自車內步出。

不料，副駕駛座先是竄出白煙，接著下一瞬間即噴出紅色的烈焰，火勢立刻蔓延吞噬轎車，待消防隊到場時，整輛轎車早已陷入火海，雖只耗費三十分鐘即撲滅火勢，但駕駛早已陳屍駕駛座，車體鈑金則因高溫燃燒變形毀損，燒到只剩白灰色的骨架。

男子24日凌晨開車衝撞加油站加油島，逃生不及，轎車燒成只剩車架。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

消防局指出，獲報後於24日凌晨3時4分出動旗山、美濃分隊5車10人前往搶救，於3時31分火勢撲滅，但車內發現有1具焦屍，已明顯死亡。

警方調查，一名34歲陳姓男子駕駛自小客車於凌晨3時許，駕車撞擊加油站加油島，瞬間車輛起火燃燒，而駕駛沒有逃出車外，詳細肇事原因仍待進一步調查，將於上午9時30分說明現場情形。

(中時新聞網)