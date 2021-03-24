針對近日媒體報導東元(1504)黃家父子之爭及創始股東聯署聲明，其中部分內容影射寶佳乃造成此次紛爭原因，寶佳機構強調，投資東元並期許東元永續經營的初心不變，身為民間最大股東，寶佳不必、也無意介入東元內部老股東之間的紛爭，做為一個單純投資者，在公司治理方面，支持穩健且目標方向一致的經營團隊，才是回饋給廣大股東最大的福利。

寶佳表示，投資東元兩年以來，數度與東元董事長邱純枝及常務董事黃育仁面對面建言溝通東元的未來發展規劃及方向，對於東元均有精進本業並創新改革之共識。近半年來，寶佳的確也看到東元集團在先進領域開展商機的努力及企圖心，顯示雙方議和過程平和順利。

然而近日報導卻無端將寶佳指為黃家父子失和的導火線，寶佳深感不解及無奈。寶佳指出，對黃茂雄、邱純枝及黃育仁三位領導者同心一體為東元奉獻早已表示欽佩，亦已推薦三位能夠繼續留任董事會，為東元下一階段目標努力。但發展至此，東元集團內茶壺風暴已經轉移外界對於東元改革共識及成長方向的焦點，寶佳機構對此深表遺憾，並再次呼籲東元股東們能夠一起找回創業初心，讓東元改革創新、再度奮起，相信這不僅是創始股東的希望，也是三大股東達成和諧共治的目標方向。

寶佳也指出，值此股東結構變革之際，黃育仁近年試圖改革的力有未逮，如能繼續留任東元董事會，以其心懷東元的至深情感，能增益公司長遠穩定發展的改革建議定能贏得新一任董事會成員的支持，進而宏圖大展。無論持有時間長久，只要關心東元長期利益穩健發展就是優質基石股東，寶佳及華新集團亦將致力維護董事會新舊成員的和諧融洽，貫徹東元創立的初心，「技術專業、群體決策、重視人本」。

寶佳公開聲明中強調，寶佳機構創辦人董事長林陳海一貫主張人和，彼此間可以有不同的意見，但重在互相溝通協調，取得共識，最終一起為同一目標而奮鬥。「家和萬事興」這句話是事業成功最經典的詞彙，因此林陳海也最重視父慈子孝，「小家」和，「大家」自然也就和了。

(時報資訊)