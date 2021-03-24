彰銀(2801)董事會15日委任一銀副總經理周朝崇為總經理，昨（23）日任職資格獲金管會核准，並於總行台北大樓舉辦新任總經理布達典禮。周朝崇揭示接任後的4大業務推展方向，包括積極提升獲利、拓展海外布局、強化數位金融及財管服務、實踐永續治理。

周朝崇自金融基層出身，歷任一銀金邊分行經理、發言人及風控管理中心副總經理等職，業務才具厚實、熟悉國際金融市場，銀行實務經驗及風險管控方面資歷豐富。周朝崇表示，很榮幸加入彰銀，未來衝刺業務將堅守法令遵循、風險控管、內控內稽3道底線。

周朝崇同時提出未來4大業務推展方向，首先為積極提升獲利，擴增核心業務基盤、提供多樣化金融服務，以推進成長動能。其次為拓展海外布局，除了積極清理不良資產降低逾放，並掌握商機趨勢、深耕海外市場。

第三為強化數位金融及財富管理業務，以拓展銀行服務場域，並打造財富管理為獲利「第二翅膀」。最後則是實踐永續治理，除了落實企業永續目標外，將持續培育人才、發揮群體力量，盼能與全體同仁共同努力，攜手再創彰銀高峰。

(時報資訊)