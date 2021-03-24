為吸引國際資金參與台灣資本市場，依據華僑及外國人投資證券管理辦法第四條第一項第六款規定，核定依證券商發行指數投資證券處理準則規定發行指數投資證券（ETN），今年3月31日起為境外華僑及外國人得投資證券範圍，但不包括指標價值計算方法含有新台幣匯率的ETN，因此元富新中國N（020002）不得投資。

此外，境外華僑及外國人投資公債、公司債（不含私募轉換公司債）、金融債券、貨幣市場工具、貨幣市場基金總額度，併計從事店頭股權衍生性商品、店頭新台幣利率衍生性商品、店頭結構型商品及轉換公司債資產交換選擇權端交易所支付之新台幣權利金及交換結算差價淨支付金額，不得超過其匯入資金的30％，投資ETN總金額亦納入限制運用。

目前上市ETN計16檔，除元富新中國N因指標價值計算方法含新台幣匯率，依上述發布新令規定華僑及外國人不得投資外，其餘15檔則為華僑及外國人得投資標的。而本次開放預計將為ETN注入另一波資金活水。

(時報資訊)