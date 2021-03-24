金管會因應金融科技發展，宣布擬修法開放券商辦理基金居間業務，以及在沙盒實驗金融創新證券業務者，將可申請改制許可為券商，預期最快5月上旬可上路實施，屆時目前在沙盒中辦理基金交換業務的「好好投資」，將可接軌改制券商並落地商轉。

好好投資2019年底攜手遠銀數位金融子品牌Bankee社群銀行，推出基金交換監理沙盒案「新型態網路基金交換平台FundSwap」，運用區塊鏈帳本不可竄改特性，使投資人可即時交易及交換共同基金。此案實驗期間將在6月28日結束。

為因應金融科技創新的投資及交易型態，並協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地的法規調適，以提升金融科技產業發展，金管會對此研議修法開放證券商辦理基金居間業務，以及經核准辦理證券業務相關金融科技創新實驗申請者，可申請改制許可為證券商。

同時，金管會亦同步規畫修正證券商設置標準、證券商管理規則及證券商負責人與業務人員管理規則等3項法規，並配合將於6月底實施的「股票造市者制度」研議修正證券商管理規則，放寬股票造市者借券賣出價格限制，以符合實務運作需求。

證期局副局長蔡麗玲表示，基金居間業務為券商建立資訊平台，提供會員間基金互易或買賣等交易服務，但不提供報價、不參與應買或應賣，以交易日公告的基金淨值作為雙方交易價格，可交易的基金不包括指數股票型基金（ETF）等上市櫃基金受益憑證。

針對未來規畫僅經營基金居間業務的證券經紀商，金管會此次修法增訂設置標準、設立4大條件，包括資本額須達5000萬元、籌設保證金1000萬元、營業保證金1000萬元，且內控制度應依櫃買中心規定辦理。

而金融科技創新實驗申請人欲改制為券商，必須符合創新實驗具創新性、提升金融服務效率、降低經營成本或提升金融消費者權益等成效，且必須為股份有限公司、實收資本額達5000萬元，且公司淨值不低於實收資本額、未經營券商不得辦理業務等。

蔡麗玲表示，好好投資沙盒實驗案目有250位投資人參與、管理規模587萬元，目前已是股份有限公司、實收資本額近9017萬元，但淨值僅4000多萬元，因此必須再拉高淨值才能依新規定申請改制為券商。

(時報資訊)