金管會公布最新裁罰案，指出對安聯人壽辦理金融消費者保護作業專案檢查時，發現處理投資型保單借款超過保單帳戶價值時，有將處分保單金額扣除借款本息的餘額當獲利認列、未返還保戶狀況，依違反保險法規定裁罰180萬元、並予以5項糾正。

金管會表示，安聯人壽辦理投資型保單借款時，若客戶累計未償還的借款本息已超過保單價值，便會依保單條款約定強制贖回投資標的，以保單帳戶價值扣抵並償還借款本息。由於標的處分日有落差，處分價值可能高於或低於借款本息。

保險局副局長王麗惠指出，對於贖回保單處分價值高於借款本息時，安聯人壽未建立機制將剩餘餘額返還給保戶，而是做為獲利認列，違反公平待客原則，共涉及170多張保單、金額達300多萬元，對此裁罰180萬元。

此外，安聯人壽在投資型保單適合度評估作業、資訊揭露，追加繳付保費申請書設計、身心障礙者未承保書面通知作業、公平待客原則執行情況暨申訴案件處理方面，均有未完備獲欠妥缺失，有違法或有礙健全經營之虞，共計核處5項糾正。

(時報資訊)