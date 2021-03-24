金管會公布最新裁罰案，指出對台壽保進行一般業務及有價證券投資業務專案檢查時，發現有與利害關係人合租不動產未揭露、保戶以保單借款方式購買投資型保單未確實查核等9大缺失，依違反保險法規定裁罰320萬元、並予以7項糾正。

保險局副局長王麗惠指出，台壽保向第三人承租不動產供利害關係人使用，但未在交易前提供交易條件是否不優於同類對象的證明文件，供核決主管做為決策參考，對此裁罰200萬元。不過，此案交易金額低於500萬元、且無利益輸送問題，主要為法遵不夠確實。

其次，台壽保辦理5位保戶以保單借款購買9張投資型保單時，出現保單借款送件及新保單招攬者均為同一人情況，在招攬面及核保面均未落實執行保費來源相關查證及審核機制，且未確實評估要保人保費支出與其實際需求是否具相當性，對此裁罰120萬元。

最後，台壽保辦理按攤銷後成本（AC）衡量金融資產出售及管理、70歲以上客戶投資型保單銷售過程錄音作業、投資型保單資產配置及資訊揭露作業、實質利害關係人控管、資安防務及管理作業等方面，均有多項缺失，對此核處7項糾正。

金管會表示，保險業從事與利害關係人相關交易時，應確認是否依相關規定辦理，以落實利益衝突防範機制，避免損及公司ESG治理形象。而辦理核保時應落實執行保費來源的相關查核及審核機制，以確保保戶權益、並維護保險業專業形象。

(時報資訊)