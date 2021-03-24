去年台灣手機產業因為疫情關係，買氣受到衝擊，展望今年5G的第二年，各大手機業者積極布點，強化客戶體驗環節，三星最新落腳南台灣高雄義享天地時尚廣場，看好新商場開幕及周遭商圈集客效應，大方向營收朝微風南山旗艦館水準邁進、來客數1年達20至30萬人次。

三星自2020年起，嘗試與通路夥伴合作打造「全品專區」，以精緻小巧的規模，獨立專區展售三星行動通訊與家電產品，目前共有2間經銷通路具備此設置。關於全品專區與全品體驗館之差異，全品專區為通路品牌櫃，雖規模較小但營運精神相同，皆提供消費者良好產品體驗空間。由於三星旗下擁有多元家電產品線，展示品項會依據不同區域、空間大小進行規劃。

以過去經驗為例，三星於新北與台中打造的全品專區，首次導入電視產品，以美觀舒適的陳列，以及可讓消費者實際體驗三星跨裝置串聯的便利性，小兵立大功，平均單價提高3成。在手機部分，高單價機種如S21系列和摺疊機，亦有顯著提升。

以最新高雄義享的據點來看，期望在行動通訊、生活家電互相加持，並看好新商場開幕及周遭商圈集客效應，大方向營收朝微風南山旗艦館水準邁進、來客數1年達20至30萬人次，且因為三星長期累積眾多行動通訊、生活家電忠實用戶，且彼此發表時程交互錯開，期望發揮品牌綜效，互相拉抬聲勢，帶動客單價提升2到3成。

關於各類型店格經營目的，全品體驗館60%為銷售、40%為體驗，於店內打造豐富產品體驗與居家應用情境，讓消費者盡情感受三星生態圈帶給人們各種創新、有趣的生活方式，行動通訊與生活家電比重約各半。而三星微風南山旗艦體驗館以行動裝置為主，比重為體驗50%、銷售30%、服務20%，不定期推出多元VIP活動，並提供維修等服務。通路全品專區則以銷售80%、體驗20%為目的。

關於未來拓點規劃，目標今年以增加7到10家全品體驗館或全品專區邁進，未來若有合適商圈、展示空間，不排除任何可能性。

(時報資訊)