23日在歐洲第三波疫情告急，潛在的加稅計畫以支付龐大紓困案支出，利空消息引起市場恐慌。油價暴跌、美元走強、美債殖利率連日下滑，終場美股四大指數跌幅介於-0.76~-2.71%。蘋果-0.69%、特斯拉-1.17%、美光-6.44%、聯電ADR-1.29%、日月光 ADR-1.67 %。

週一美股四大指數上漲，激勵週二台股以上漲60.98點的16250.2點開出，在半導體、金融等類股領軍下指數拉高到16351.38點後，在半導體走軟、OTC指數翻黑下加權指數震盪走低翻黑，終場加權指數以下跌11.63點的16,177.59點作收，跌幅-0.07%，成交量3,486.29億元。

台股價跌量增，短線持續整理，短天期(5日、10日、20日)均線糾結，短線持續整理，留意均線未來旋開方向做應對。日KD在3/19出現死亡交叉，週二K、D開口擴大，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

週二台股回補完3/19在16186~16264點的空方缺口後，在追價意願不高下指數震盪壓回，短線恐維持月線上下震盪的整理格局。

(時報資訊)