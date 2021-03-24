擁有中職樂天桃猿、統一獅、味全龍3隊轉播權的ELEVEN體育家族，在23日賽前發出中英文聲明終止與LINE TODAY、麥卡貝網路電視、Twitch合作。這讓球迷相當錯愕，進入ELEVEN體育的臉書大罵，主要是不滿球季都已經開始了才「臨時喊停」，讓使用者感受很差。

網友憤怒的留言只一晚就暴增超過1200則，「比賽開打前才說要斷線是怎樣？球季中這樣突然解約好玩嗎？要搞新的策略也不是突然改，不知道你們葫蘆裡賣什麼藥，但要改也是在球季結束在改，球季中突然不給看是要球迷去哪裡看？」

從電視轉播還是看得到比賽，ELEVEN體育表示球迷仍然可以透過有線電視73/74台、中華電信MOD第211及214台收看。強調網路收看的球迷請選擇合法管道，切勿以身試法，簡言之就是乖乖訂閱ELEVEN體育的平台。

然而透過網路串流收看的球迷愈來愈多，他們指責ELEVEN SPORTS為了強推自家的付費訂閱，才把其他串流平台的訊號都斷了。球迷留言批評：「吃相難看」「有顧慮到沒有錢付費的學生族嗎，意思是學生和窮人沒資格看球賽就是了？」

球迷勸有能力付費的人直接去訂閱中職官方的串流平台CPBLTV，畢竟ELEVEN體育只有3隊轉播權，中職官方當然是全部5隊的比賽都有訊號。「三隊轉播權都在你們手上，結果要付費也不會提早講？？要買也買CPBL TV的，勸你們趕快恢復之前的樣子恢復訊號吧。」更有球迷揚言抵制，「都不要看，讓他倒」，「以為改訂閱我就會花錢，沒差，頂多不看。」

(中時新聞網)