空軍2架F-5E戰鬥機22日進行訓練任務時發生擦撞，中尉羅尚樺殉職，上尉潘穎諄至今仍下落不明。羅尚樺母親昨（23）日晚間在靈堂淚崩，沒想到3月5日婚宴，竟是母子倆的最後一面。前天羅尚樺還與母親通話，說結婚可以申請官舍了，「妳就可以常常來我這裡住」，沒想到如今卻天人永隔。

羅尚樺父母離異，羅母住在台中。綜合媒體報導，羅母3月5日才到屏東參加羅尚樺婚宴，當時坐主桌，羅尚樺就在她旁邊，還開心分享5月就要升上尉了。前天羅尚樺也打電話給媽媽，表示結婚可以申請官舍了，以後住在台東，還可以接羅母到那住，豈料卻發生這樣的事，當媽媽的心都碎了。

羅尚樺父親昨日則在臉書貼出66張照片、影片追憶愛子，悲喊「兒子！起床號已經響起，你的假期已經開始囉！」「最終還是不敵不爭氣的眼淚，潰堤了！你的英魂永遠留在所有親朋好友的心中。你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔」。

羅尚樺父親在臉書上貼出60多張羅生前的照片，表達對他的思念。(圖/翻攝自羅尚樺父親臉書)

羅尚樺妻子23日晚間在IG上發文，回憶2人之間的點點滴滴。(圖 翻攝自羅尚樺妻子的IG)

羅尚樺孕妻昨晚也在IG上PO出過去2人甜蜜擁吻的照片，寫道「我們共組了一個家庭後，你說有老婆的地方才是家，我也一樣，有你的地方都是我的家，老公你可以不用熬夜忙碌了，現在每天睡飽飽再起來陪我就可以了」。

羅妻喊話，「老公你辛苦了，你很棒，你說陪我一輩子你也做到了，你把自己的餘生全部都給了我，你答應每次起飛落地的次數會一樣，你也做到了」。字字句句讓人看了相當不捨，網友紛紛留言替她加油打氣。

(中時新聞網)