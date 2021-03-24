(10：01更新)玉山氣象站表示，08時40分結束下雪，積雪1公分，累計降雪時間1個半小時。

今天早上7點10分玉山下雪了，成銀白仙境！氣象局玉山氣象站在07時10分開始下冰珠、下雪，積雪高度1公分，目前降雪持續中。這已經是本月玉山第3度降下3月雪，前兩次分別是在3月3日及13日。

玉山已是3月第3度降雪，積雪高度1公分。(氣象局)

氣象局表示，今天上半天鋒面通過及東北季風稍增強，各地降雨機率再提高，中部以北及東北部地區有陣雨，其他地區亦有局部陣雨，特別是北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率；下半天之後水氣減少，雨勢將逐漸趨緩；氣溫方面，各地清晨低溫約在16至19度之間，高溫約18至23度，雲量較少的地方溫度會再高一些，整天感受上都是舒適偏涼，外出請攜帶雨具並注意保暖。

玉山下雪成銀白仙境，已是3月第3度降雪。(氣象局)

氣象局表示，周四(25日)東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部地區早晚亦涼，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有零星短暫雨，各地舒適溫暖。

周五(26日)起東北季風減弱，各地氣溫回升；周五至下周二(26日至30日)各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

玉山下雪成銀白仙境，積雪1公分，目前降雪持續中，是本月第3度降雪。(氣象局)

玉山下雪成銀白仙境，積雪1公分，目前降雪持續中，是本月第3度降雪。(氣象局)

玉山下雪成銀白仙境 積雪1公分 降雪持續中。(氣象局)

(中時新聞網)