小編今天（24日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是各大金控想發放「誘人」的現金股利，但銀行局要求「不要發給股東現金股利，又要現增，跟股東拿錢」。

【1】金控想配息 銀行局提三條件

各大金控想發放「誘人」的現金股利，銀行局局長莊琇媛23日提出三大檢視條件，一是與以往股利配發率相比，此次比率是否偏高；二是銀行及壽險子公司上繳股利時，是否已將壓力測試結果納入考慮，已有足夠的資本適足率及金融韌性；三是不樂見金控剛發完高額現金股利，又馬上要辦現增。

【2】打炒房無效？ 逾6成民眾 預期房價續漲

政府系列打炒房的動作不影響庶民對房市上漲的預期。國泰金控23日公布3月最新調查，有63.8％的受訪者預期自己所居住縣市的房價未來半年會上漲逾3％，甚至有高達11.6％的受訪者覺得房價還會漲逾10％，覺得未來半年房價會下跌3％者只有5.3％，民眾對追不上房價的恐慌心理大幅提高。

【3】嫁妝助攻 富邦金獲利大進補

金控雙雄國泰金和富邦金纏鬥獲利冠軍的戲碼上演多年，這樣的局面或有可能因富邦金合併日盛金而打破，特別是去年以來股市榮景推升證券型金控獲利，如果台股熱度不變，在富邦金已取得日盛金過半股權、4月即可編製合併報表的情況下，國泰金要維持和富邦金獲利長相左右的現況，可能要更加把勁了。

【4】群創楊柱祥：水荒 缺晶片更慌

水情問題嚴峻，群創總經理楊柱祥表示，公司已超前部署，他更直言，現在「缺IC比缺水更嚴重」。

【5】全球經濟復甦 10大難題待解

牛津經濟研究院23日舉行線上會議指出，3月以來全球經濟復甦確實優於預期，但全世界尚未從「失望的十年」走出來，現在市場又深陷二低一高一震（低利率、低GDP年增、高通膨、資產收益波動大）的焦慮。全球有十大難題需逐一克服，否則經濟復甦「走不長」。

(中時新聞網)