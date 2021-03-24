現代人對性別的界定已打破傳統框架。一名女網友表示，日前老公看了罔腰的新聞後，認為自己變性也會很正，她便替老公上粉底、修眉毛、刮鬍子、戴假髮等，沒想到成果令她驚為天人，上萬網友看了也紛紛呼喊「太正了，不當女人真的很可惜」。

原PO日前於臉書社團《爆廢1公社》發文指出，老公看了變性網紅罔腰的新聞後，脫口說「我變性的話，顏值應該也不會輸。」她表示自己從事美髮業，某日忙完手邊的客人後，她便叫老公坐在椅子上，開始替他上粉底、修眉毛、刮鬍子、剃鬢角、貼雙眼皮、假睫毛、畫眼妝、戴角膜放大片等，最後戴上長假髮便完工。

老公自認變性顏值也會很高，原PO便替他化妝改造。（圖／翻攝自爆廢1公社）

當她看到打扮成女人的老公時，驚艷直呼「用這裝扮陪我去逛街」，下一秒老公便用著粗獷的聲音直喊救命，令她不禁大笑「那個裝扮搭配那個聲音，我真的會笑死」。

老公改造結果令上萬網友看呆，直呼真的太正。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光後，吸引上萬網友留言、按讚，「這根本是女生」、「老公顏值不錯唷」、「妳老公我可以」、「這個回頭率100%欸」、「比女人更像女人耶」、「不當女人真的好可惜」、「好清秀」、「這顏值真的太高了」、「比林志玲還正」、「比變性罔腰正太多」。

留言中也有人認為現在App很方便，一鍵就可以女變男、男變女，「根本不用這麼麻煩」，不過也有不少人對於原PO的化妝技巧十分讚賞，「手真的好巧」。

(中時新聞網)